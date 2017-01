Een jaar lang hardlopen voor het goede doel. Dat is wat Paul Eickmans uit Blitterswijck en Kim Peters uit Wellerlooi vanaf september vorig jaar aan het doen zijn.

Dit jaar nemen zij deel aan verschillende hardloopwedstrijden (regulier en obstacle runs). Dit met als doel om zoveel als mogelijk donaties bij elkaar te rennen voor het WKOF (Wereld Kanker Onderzoek Fonds), een stichting die zich inzet voor het onderzoek naar de preventie van kanker. Beiden zijn fanatieke hardlopers en weten, net zoals vele anderen, hoe het is om de gevolgen van kanker van dichtbij mee te maken. Dit motiveerde hen om een actie voor het WKOF op te zetten in de hoop op een wereld met minder kanker. Bij sommige wedstrijden worden ze vergezeld door familieleden of vrienden die ook de stoute schoenen hebben aangetrokken om zich in te zetten voor het goede doel. Eickmans en Peters houden hun belevenissen gedurende dit jaar bij op een blog die via Facebook en de volgende site te volgen is: www.12maandenonderwegvoorhetwkof.wordpress.com. Op deze pagina is ook terug te vinden hoe de actie te ondersteunen.