Koppermaandag en patroonheiligenfeest

Het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck houdt op maandag 16 januari voor de 30ste keer de plaatselijke traditie van koppermaandag.

Om 19.00 uur komen de gildebroeders en -zusters bij elkaar in café de Zwart. Tijdens deze bijeenkomst is het archief te bezichtigen en worden foto's van het afgelopen 2016 op groot scherm tentoongesteld. Er is ook een expositie over de belangrijkste gebeurtenissen van 29 jaar schietterrein De Mars. Deze avond is ook toegankelijk voor niet-leden. Tevens wordt door het gilde het traditionele Duits broodbuffet aan geboden. Op dinsdag 17 januari wordt het feest van de patroonheilige St. Antonius Abt gevierd.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.