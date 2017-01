Asielzoeker Blitterswijck opgepakt na verlaten terrein azc

Drie bewoners van het asielzoekerscentrum in Blitterswijck hebben zich niet aan de door de gemeente Venray ingestelde regels rondom oud op nieuw gehouden. Twee van hen meldden zich tussentijds niet op tijd op het afgesproken tijdstip. Zij hielden zich ook niet aan de door de gemeente Venray ingestelde meldplicht. Eén van hen werd in de nieuwjaarsnacht door de politie in de kraag gegrepen omdat hij zich ondanks het aan hem opgelegde huisarrest niet op het azc bevond.

"Hij heeft tegen de afspraken in het terrein van het asielzoekerscentrum verlaten", meldt een woordvoerster van de gemeente Venray. Waar hij werd opgepakt, wil ze niet zeggen. "Maar het was niet in Blitterswijck." Welke consequenties dat voor de drie heeft, is nog niet bekend. Ook de gemeente Venray trof met oud en nieuw maatregelen tegen overlast veroorzakende asielzoekers. Een groep bewoners van het azc in Blitterswijck kreeg huisarrest tot 1 januari 08.00 uur. De maatregel werd voor negen personen aangevraagd.

Gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg stuurde deze maand een brief naar het ministerie van Veiligheid & Justitie om de zorgen van de Limburgse gemeenten over criminele Noord-Afrikaanse asielzoekers te uiten. Ook medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) klaagden over onveilige situaties. Marokkaanse en Algerijnse asielzoekers maken geen kans op een verblijfsvergunning. Een deel benut hun tijdelijk verblijf in een Nederlands azc om uit stelen te gaan. Twaalf personen uit Noord-Afrikaanse landen veroorzaakten in november overlast op het azc in Blitterswijck. Zo was er sprake van alcohol- en drugsgebruik, geluidsoverlast, opstootjes en intimiderend gedrag. Vorige maand is de harde kern van de groep van het azc verwijderd. Venray maakte met het huisarrest tijdens oud en nieuw gebruik van de mogelijkheid die staatssecretaris Klaas Dijkhoff burgemeesters bood na het verscherpen van de regels van de asielwet.