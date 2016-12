Huisarrest asielzoekers Blitterswijck met jaarwisseling

De gemeente Venray treft met oud en nieuw maatregelen tegen overlast veroorzakende asielzoekers. Een groep bewoners van het azc in Blitterswijck krijgt huisarrest.

"Ook Venray haakt in op het door de staatssecretaris aangereikte gebiedsgebod", laat een woordvoerster zaterdagmiddag weten. "Dat betekent dat een aantal personen tot morgenvroeg 08.00 uur op het azc moet blijven. Om hoeveel personen het daadwerkelijk gaat, is niet exact te zeggen, maar de maatregel is voor negen personen aangevraagd."

Gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg stuurde deze maand een brief naar het ministerie van Veiligheid & Justitie om de zorgen van de Limburgse gemeenten over criminele Noord-Afrikaanse asielzoekers te uiten. Ook medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) klaagden over onveilige situaties. Marokkaanse en Algerijnse asielzoekers maken geen kans op een verblijfsvergunning. Een deel benut hun tijdelijk verblijf in een Nederlands azc om uit stelen te gaan. Ook in Limburg klagen gemeenten over (winkel)diefstallen, inbraken en zakkenrollerij. Ook intimideren de Noord-Afrikanen andere bewoners van hun azc's en zorgden voor geluids- en drankoverlast. Venray maakt met het huisarrest tijdens oud en nieuw gebruik van de mogelijkheid die staatssecretaris Klaas Dijkhoff burgemeesters biedt na het verscherpen van de regels van de asielwet.