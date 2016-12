Straatnaam Blitterswijck in ere hersteld

De zijweg naar het terrein langs de Maasweg in Blitterswijck krijgt officieel de naam Kasteellaan. Burgemeester en wethouders hebben de straatnaam officieel vastgesteld.

Het gaat om de ververbindingsweg van de Maasweg naar het terrein waar het St.-Antonius-Abt Gilde zich gaat vestigen. Op deze plek zullen in de toekomst veel mensen verblijven. Het is dan ook belangrijk dat onder andere hulpdiensten niet hoeven te zoeken naar de locatie. Daarom heeft het college besloten deze weg een officiële straatnaam te geven. Hiermee wordt een stukje historie in ere hersteld. De weg stond van oudsher al bekend als de Kasteellaan.