Sportimpuls voor gezonde leefstijl kinderen

Kinderfysiotherapie Venray en LACO Sportcentrum Venray krijgen vanuit de landelijke regeling Sportimpuls in totaal 150.000 euro subsidie om kinderen meer te laten bewegen. Met dit geld kunnen de instellingen samen met andere lokale ondernemers kinderen met (een risico) op overgewicht begeleiden naar een gezonde en actieve leefstijl.

Kinderfysiotherapie Venray richt zich vanaf het najaar met de gezondheidsinterventie 'Beweegkriebels Plus' op de kinderen in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar en hun ouders. De doelstelling is om de kinderen en hun ouders meer plezier te laten krijgen in bewegen, hun leefstijl te verbeteren en blijvend meer te gaan bewegen in hun dagelijks leven. Ouders worden daarbij ook begeleid op het gebied van voeding en opvoeding. LACO Sportcentrum Venray focust op de doelgroep 12-16-jarigen met overgewicht. Met de gezondheidsinterventie SHAPE begeleiden ze jongeren met overgewicht naar een gezonde en actieve leefstijl. Hiervoor worden beweeglessen waarin de jongeren verschillende sporten beoefenen gecombineerd met voedings- en leefstijllessen. De gemeente Venray is verheugd over deze initiatieven en de extra bijdrage vanuit de Sportimpuls.

LACO Sportcentrum en Kinderfysiotherapie Venray voeren de interventies niet alleen uit. Ze gaan dit realiseren in samenwerking met de volgende partijen: Verloskundigenpraktijk Venray, GGD Limburg-Noord, Consultatiebureau, PSW Junior Venray, Gastouderbureau Venray, De Zorggroep, De Mukkenstal, gymnastiekvereniging St. Christoffel, Danshuis Venray, Venray Beweegt/gemeente Venray, Huis voor Beweging en Kenniscentrum Sport, Stichting VIA VVV, VieCuri Venray, Raayland College, Puur Counselling & Diëtetiek, Bootcamp Power, Sportinstituut Verhagen en VVV-Venlo. Met de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) kunnen lokale sport- en beweegaanbieders samen met partijen uit de lokale (jeugd)gezondheidszorg een uitgebreid en/of verbreed sport- en beweegaanbod ontwikkelen en toepassen voor kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) (ernstig) overgewicht en jeugd van 4 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht en hun ouders. Om hen op deze manier op weg te helpen naar een duurzame sportieve en gezonde leefstijl.