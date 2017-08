Op twee dagen toernooi Venray Cup

Op donderdag 24 augustus worden op drie sportparken de voorrondes van de Venray Cup gehouden. De negen deelnemende elftallen zijn verdeeld over drie poules van drie.

In Merselo komen de thuisploeg, SV United en Ysselsteyn in actie in poule A. Op sportpark De Wieën in Venray strijden Leunen, SVOC'01 en Venray 3 in poule B. Poule C bestaat uit Holthees, het thuisspelende Oostrum en Venray 2. De drie poulewinnaars plaatsen zich voor de finaleronde die drie dagen later, op zondag 27 augustus, wordt gehouden. Ook de andere zes teams treden aan op 27 augustus in het eindtoernooi op sportpark De Vloet in Merselo. De nummers twee uit de voorronde treffen elkaar dan in een nieuwe poule, evenals de nummers drie. Zondag beginnen de wedstrijden om 10.00 uur. De drie winnaars van de voorronde komen in de finalepoule vanaf 13.00 uur in actie. Alle duels duren 45 minuten.

Speelschema van de voorronde:

Poule A (Merselo)

19.00 SV United-Merselo

20.00 SV United-Ysselsteyn

21.00 Merselo-Ysselsteyn

Poule B (Venray)

19.00 Venray 3-SVOC'01

20.00 Venray 3-Leunen

21.00 SVOC'01-Leunen

Poule C (Oostrum)

19.00 Oostrum-Venray 2

20.00 Oostrum-Holthees

21.00 Venray 2-Holthees