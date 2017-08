CDA lijkt eruit met nieuwe wethouder

Het CDA verwacht begin volgende week de nieuwe wethouder te presenteren. Komend weekeinde neemt de fractie een besluit waarna de coalitiepartners D66 en Samenwerking geïnformeerd worden.

"De selectiecommissie heeft zijn werk gedaan. We hebben een geschikte kandidaat gevonden", zegt fractieleider Toon Loonen die nog niet met een naam naar buiten wil treden. "Er viel wel wat te kiezen want we hadden meerdere capabele kandidaten. Vanwege de zomervakantie heeft het allemaal wat langer geduurd." Het laatste woord is aan de negenkoppige CDA-fractie die de nieuwe wethouder kiest. Afgesproken is dat D66 en Samenwerking om instemming worden gevraagd. Op de eerstvolgende raadsvergadering, op dinsdag 19 september, wordt de kandidaat-wethouder voorgedragen en er volgt een stemming in de gemeenteraad. Op 21 juni werd het CDA – met twee wethouders in het college - verrast door het plotselinge opstappen van wethouder Lucien Peeters.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.