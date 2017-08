Venraynaar cel in wegens uitkeringsfraude en wapenbezit

Een 55-jarige man uit Venray is dinsdag door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden gevangenisstraf wegens uitkeringsfraude en verboden wapenbezit. Zijn 28-jarige vriendin moet een taakstraf van 240 uur verrichten vanwege heling. Beide verdachten werden ook verdacht voor witwassen, maar daar zijn zij voor vrijgesproken.

De rechtbank volgt met de uitspraak de eis van de officier van justitie op. De man heeft tussen 2009 en 2014 ten onrechte een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Venray. In totaal ontving de man ruim 100.000 euro van de gemeente. Hij heeft nagelaten om de gemeente te informeren over zijn bijverdiensten en over zijn vermogen (in de vorm van een auto en contante geldbedragen). Hierdoor heeft hij zich schuldig gemaakt aan bijstandsfraude.

Zijn partner wist dat haar vriend een bijstandsuitkering ontving, terwijl zij met hem een gemeenschappelijke huishouding voerde. Van de bijstandsuitkering heeft de vrouw de huur, het gas, water en elektriciteit van hun woning betaald. De vrouw heeft dus opzettelijk voordeel gehaald uit de bijstandsfraude van de man. Om deze reden heeft zij zich schuldig gemaakt aan heling.

De man was op 1 april 2015 in het bezit van een vuurwapen met 31 patronen. De rechtbank acht niet bewezen dat de vrouw dit wist; zij is daarom van dit feit vrijgesproken.