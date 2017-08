Inbraak in woning Tedderstraat

In een woning in een appartementencomplex aan de Tedderstraat in Venray vond vrijdag 11 augustus tussen 10.00 uur en 13.30 uur een inbraak plaats.

Tijdens de diefstal zijn volgens de politie drie meisjes in de leeftijd van circa 15-17 jaar in de centrale hal van het appartementencomplex gezien. De politie Venray-Gennep is op zoek naar informatie. Getuigen kunnen zich bij haar melden via

het telefoonnummer 0900-8844.