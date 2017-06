BiblioNu in Horst houdt op dinsdag 4 juli een Walk&Talk-bijeenkomst over ervaringen met solliciteren. Gastspreker is Marielle Veerbeek, Colour Coach & Image Professional.

Marielle geeft een korte workshop Dress for succes waarin de belangrijkste do's & don'ts bij sollicitatiekleding wordt besproken. "Door kleding te kiezen die bij je past voel jij je comfortabeler en straal je professionaliteit en zelfverzekerdheid uit", aldus Marielle. Een Walk&Talk is dé koffiepauze voor werkzoekenden. Deelnemers kunnen hun sollicitatie-ervaringen delen met elkaar, contacten leggen en suggesties krijgen en geven die helpen in de zoektocht naar een geschikte baan. De bijeenkomst start om 9.30 uur. Aanmelden via mpeeters@biblionu.nl.