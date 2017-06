Kleurwedstrijd jaar van de fiets

De afdeling Venray van Veilig Verkeer Nederland houdt, samen met de Fietsvierdaagse Venray, in het landelijke jaar van De fiets een kleurwedstrijd voor kinderen van de groepen 3 tot en met 5 van de Venrayse basisscholen.

Leerlingen die mee doen ontvangen via de school een A3 kleurplaat. Deze kan tot eind juni worden ingeleverd op school. Ook kunnen de kinderen op zondag 25 juni nog een kleurplaat krijgen bij de stand van de Fietsvierdaagse tijdens het verkeersevenement in het centrum van Venray. Op woensdag 26 juli worden tijdens de fietsdag voor de kinderen de prijzen uitgereikt tijdens de fietsvierdaagse in De Witte Hoeve in Venray. Per groep zijn er drie leuke prijzen te winnen.