Zonnebloem naar Brugge

De leden van regio Venray van de Zonnebloem vertrokken maandag vanuit Venray voor een vakantie naar Brugge (België).

Tot en met zaterdag verblijven de deelnemers van de Zonnebloem in Brugge, een prachtige middeleeuwse stad met schilderachtige grachten, veel winkels en terrassen. Het hotel waarin de gasten verblijven is geheel in stijl gevestigd in een statig landhuis uit de 17e eeuw. De gasten maken onder andere een stadswandeling, brengen een bezoek aan Oostende en nemen deel aan een rondrit door de regio. Enthousiaste vrijwilligers gaan mee ter ondersteuning en voor de nodige zorg. Zij hopen de vakantiedeelnemers ook dit jaar weer een geweldige week te mogen bezorgen. Een week van gezelligheid, verwend worden, mooie en nieuwe dingen zien en natuurlijk ook lekker eten.