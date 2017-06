Vier keer Jubel

De leerlingen van Dizzy Dance dansten afgelopen weekend vier keer de voorstelling Jubel in Schouwburg Venray.

De Venrayse dansschool stond met een fantastische voorstelling stil bij ruim 25 jaar Dizzy Dance. In een vlotte aaneenschakeling kwamen alle dansers en danseressen aan bod in de verschillende dansstijlen: van klassiek tot en met modern. De Dizzy Academy sloot de voorstelling op spectaculaire wijze af. De dansers lieten zien waar je met gedrevenheid passie en positiviteit naar toe kunt werken. Peel en Maas TV schenkt later deze week met een interview met Wilma Keijzers uitgebreid aandacht aan de jubileumshow. Foto's Henk Lammen.