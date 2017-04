Verkeersaanpassingen op Koningsdag

In verband met de festiviteiten op Koningsdag, donderdag 27 april, zijn er enkele verkeersaanpassingen in het centrum van Venray.

Het Henseniusplein en het Schouwburgplein zijn op 27 april afgesloten voor alle verkeer, inclusief de toegang via de Merseloseweg. In verband met de kindermarkt is parkeren aan de Merseloseweg tussen de Deken Thielenstraat en Schouwburg Venray op Koningsdag tussen 01.00 uur en 14.00 uur niet mogelijk. Parkeren om spullen voor de kindermarkt te laden en te lossen is alleen toegestaan op de parkeerplaatsen. Op Koningsdag kan iedereen gratis parkeren in de gemeente Venray, ook in de parkeergarage Gouden Leeuw.