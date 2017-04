Beau Nellissen in Utopia

Beau Nellissen uit Venray neemt deel aan het SBS-programma Utopia. In de afgelopen dagen kreeg ze van het publiek voldoende stemmen om bij de beste twee nieuwe kandidaten te zitten.

De Venrayse, oud-presentatrice van Peel en Maas TV, is 27 jaar, vrijgezel en als docent werkzaam op Het Kwadrant in Weert. Waarom ze meedoet? "Ik ben altijd op zoek naar een nieuw avontuur om mezelf uit te dagen, nieuwe dingen te leren", zegt de Venrayse. "Na verschillende avonturen in het buitenland ben ik nu een heel eind op weg voor een paspoort en dus een permanent verblijf in Utopia, om me verder te ontwikkelen op verschillende vlakken, zoals het ondernemen en leiderschap. Op dit moment ben ik werkzaam in het onderwijs als docent zorg en welzijn. Ik twijfel of ik in dit beroep mijn toekomst zie. Daarom wil ik in Utopia op zoek gaan naar mijn interesses en kwaliteiten. Ook zou ik graag willen 'werken' aan mijn bucketlist, dingen die ik altijd al ooit heb willen doen maar er tot op heden niet van is gekomen. Ik zou willen streven naar een balans in het ondernemen en het genieten van de vrijheid van tijd en een eigen mening in deze kleine samenleving. Ik vind het leuk om nieuwe dingen uit te proberen en mezelf hierin uit te dagen. Een unieke kans om hieraan deel te mogen nemen binnen de poorten van Utopia. Je leeft maar een keer, dus waarom niet?"

Utopia is een realityshow. In het SBS-programma is het de bedoeling dat vijftien deelnemers een eigen wereld creëren en zelfvoorzienend zijn. Op een afgesloten terrein wordt het wel en wee van de groep 24 uur per dag met camera's vastgelegd. Beau Nellissen is de twee inwoonster van Venray die in het programma te zien is. Sportmasseuse Karin de Wolde (59) uit Venray maakt al geruime tijd deel uit van de tv-groep.

Schutters in actie

Overloon | De schietwedstrijden in klein kring verband zijn op 9 april van start gegaan. Aan deze wedstrijden nemen zes schuttersgilde aan deel. De deelnemende gilden zijn St. Willibrordus Gilde Geijsteren, OL. Vrouwe Gilde Holthees, St. Joris en St. Antonius Gilde Maashees, St. Theobaltus Gilde Overloon St. Antonius Gilde Well en het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck. De eerste wedstrijd Brabants wipschieten was bij het Gilde in Overloon. De eerste prijs in het dagklassement ging naar Bas Peters van het gilde van Well. De tweede plaats ging naar Ron Cox van het gilde uit Geijsteren. Zij werden beloond met een zilver schildje. Bij de corpswedstrijden werd Maashees eerste met 10 punten, tweede was Wel en derde Geijsteren; allen met 9 punten. Vierde was Holthees en vijfde Blitterswijck; beide met 8 punten. Zesde was Overloon met 7 punten.