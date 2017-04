Venray bevordert sociaal ondernemerschap met de Impactfabriek

Sociaal ondernemerschap, je ziet het steeds vaker. Creatieve ondernemers, friskijkers en andersdenkenden die een probleem uit de maatschappij aanpakken op een ondernemende manier. De gemeente Venray biedt aan vijftien ondernemers uit de gemeente een begeleidingsprogramma aan om hun maatschappelijke missie verder vorm te geven in een businessmodel. Sociaal ondernemerschap gaat verder dan het nastreven van economische waarde, ook maatschappelijke doelen zijn van belang. Maatschappelijk bijdragen én geld verdienen gaan dan hand in hand.

"Dit is een mooie kans voor Venrayse ondernemers om te ontdekken hoe ze naast financiële rentabiliteit ook maatschappelijk rendement kunnen bereiken. Hoe deze ondernemers dus extra maatschappelijk impact kunnen hebben!", aldus wethouder Lucien Peeters. De Impactfabriek is dé plek om tot concrete oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen waar wij als samenleving én als ondernemers voor staan of komen te staan. In de Impactfabriek gaan sociale ondernemingen en reguliere ondernemers werken aan een economisch en maatschappelijk sterk Noord-Limburg, van nu én morgen. Dit gebeurt door stimuleringsprogramma's, workshops en inspiratiesessies. In 6 bijeenkomsten is aandacht voor de 'why' van het ondernemerschap, trendwatching, inrichting van het businessmodel, 'durf-te-vragen-sessies', workshop storytelling en pitching, workshop marketing.

Het begeleidingsprogramma is voor ondernemers die zich in sociaal ondernemerschap willen ontplooien. De data van de 6 programmadagen worden nog definitief vastgesteld maar zullen in de maanden mei, juni en juli liggen. Het programma wordt kosteloos aangeboden maar vraagt een hoge mate van commitment, inspanning en betrokkenheid. Dit begeleidingsprogramma biedt ruimte voor maximaal 15 deelnemers (vol=vol). Op dinsdagavond 2 mei (19.30 – 21.00) vindt er een informatiebijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Venray. Aanmelden? of heeft u vragen? Stuur dan een mail aan info@impactfabriek.com of bel met programmamaker Kim Hendriks (06-42094201). Kijk op www.impactfabriek.com voor meer informatie en deelnamecriteria.