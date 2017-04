Bekendmakingen 'Over uw buurt'

Vragen de achterburen een bouwvergunning aan? Is er een nieuw bestemmingsplan? De gemeentelijke bekendmakingen staan vanaf deze week voortaan op www.overheid.nl. Belangstellenden kunnen de bekendmakingen ook per e-mail of app ontvangen.

De gemeente Venray publiceert wekelijks aangevraagde en verleende vergunningen, bestemmingsplannen die ter inzage liggen en nieuwe regelgeving die is vastgesteld. De bekendmakingen stonden voorheen op de gemeentelijke website. Vanaf deze week staan ze op Overheid.nl. Burgers kunnen alle bekendmakingen zelf opzoeken via www.overheid.nl. Of gebruikmaken van de gratis service 'Over uw buurt' via overuwbuurt.overheid.nl. Hiermee ontvangen ze bekendmakingen die over hun buurt gaan via e-mail. Burgers bepalen zelf welke berichten ze ontvangen. 'Over uw buurt' biedt ook een app aan voor smartphone of tablet. De app is beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows. Aanmelden voor de service kan via de website overuwbuurt.overheid.nl. De app 'Over uw buurt' is gratis te downloaden in de Apple Appstore en de Google Playstore.