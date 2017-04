Venray in bedrijf aan tafel op Peel en Maas TV

Herman Gorree van Gorree in vorm, Richard Faassen van Knooppunt en Maurice Ambaum van de Stichting Wielerpromotie Venray zijn te gast in de nieuwe aflevering van Venray in bedrijf aan tafel, op zaterdag 15 april om 19.00 uur op Peel en Maas TV.

In het programma Venray in bedrijf aan tafel praat presentator Rob van Lieshout in Hotel Asteria met enkele gasten over actuele zaken uit het Venrayse bedrijfsleven. Dit programma wordt één keer in de maand uitgezonden en komt tot stand door een samenwerking tussen Audica Video en Peel en Maas TV. Deze uitzending wordt elk uur herhaald tot en met zondagavond 16 april 18.00 uur.