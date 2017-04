Venray verloor zondag de uitwedstrijd tegen Geldrop met 3-1 in de eerste klasse D.

Geldrop kwam op het eigen kunstgras veel beter voor de dag en leidde na twintig minuten al met 2-0. Vlak daarna kopte Ruud Keijzers ongelukkig in zijn eigen doel: 3-0. Dimitris Touratzidis verkleinde na een goede actie nog voor rust de achterstand tot 3-1. Geldrop was scherper in de duels dan Venray dat in de tweede helft tevergeefs probeerde nog iets terug te doen.