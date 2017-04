Oostrum won de uitwedstrijd tegen Resia met 2-3 in de vierde klasse F.

In de eerste helft verzuimden de rood-witten het overwicht in goals uit te drukken. Vlak voor rust nam Resia tegen de verhouding in een 1-0 voorsprong. Na de pauze sloeg Oostrum binnen tien minuten drie keer toe. Wes Wilmsen scoorde snel de 1-1. Ruben Nohlmans zette de bezoekers op voorsprong (1-2) en een minuut later schoot Kenny Lommen de 1-3 binnen. Resia kwam uit een corner nog terug tot 2-3.