SV United speelde thuis met 1-1 gelijk tegen kampioenkandidaat Heijen in de vijfde klasse G.

In de eerste helft had de thuisploeg het beste van het spel. Na de pauze waren de rollen omgedraaid. United-doelman Jasper Vissers verrichtte twee goede reddingen. In de 75e minuut kopte Michal Kolodziejski uit een corner de 1-0 binnen. Het slotoffensief van Heijen werd in de blessuretijd nog beloond met de 1-1 gelijkmaker.