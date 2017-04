Degradatie voetbalsters SSS'18

De voetbalsters van SSS'18 gingen zondag in de eerste klasse D nipt met 1-0 onderuit in de uitwedstrijd tegen titelkandidaat Bavel.

SSS'18 maakte het Bavel erg lastig. Pas tien minuten voor tijd wist de thuisploeg de winnende treffer te scoren tegen de sterk verdedigende en op de counter loerende gasten. "We hebben het ze lang moeilijk gemaakt, maar helaas is het niet gelukt om een puntje te pakken", zegt SSS-trainer Tony Versluis. "Voor aanvang wisten we door de zege van Nooit Gedacht al dat we gedegradeerd waren, maar we hebben ons goed geweerd en dat zullen we ook in de komende twee duels blijven doen."