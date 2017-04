Monsterzege voetbalsters Venray

In de hoofdklasse B wonnen de voetbalsters van Venray zondag het thuisduel met het al gedegradeerde Victoria Boys met grote cijfers: 12-1.

Venray scoorde na 51 seconden al de 1-0 via Eef Kerkhof en bouwde die voorsprong voor de rust uit naar 7-0. In de tweede helft bleef de thuisploeg heer en meester. De arme gasten mochten zich met twaalf tegentreffers zelfs nog gelukkig prijzen, want Venray liet nog tal van kansen onbenut. Doelpunten Venray: Myrthe van de Laar (5), Marieke Janssen (4), Eef Kerkhof (2) en Lindie van der Steen.