Alcoholcontroles: twee bekeuringen in Venray

Tussen vrijdag 7 april 19.00 uur en zaterdag 8 april 01.30 uur werden in het gebied van de politie-eenheid Venray-Gennep op verschillende plaatsen alcoholcontroles uitgevoerd.

In totaal werden ruim 1000 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. De controles vonden plaats in Venray en Well. In Venray werden twee bestuurders geverbaliseerd vanwege het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. Een bestuurder bleek bij een controle een uitslag te hebben van 225 ug/l. De andere bestuurder, een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, blies 115 ug/l. Hij was beginnend bestuurder. Bij controle bleek tevens dat zijn rijbewijs ongeldig was. Maar dat was niet het enige. Deze man bleek ook nog gesignaleerd te staan vanwege een DNA-afname en een openstaande boete van 1000 euro of 20 dagen gevangenisstraf. De man is ingesloten.