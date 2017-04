Man valt vrouw lastig: politie zoekt getuigen

Een 19-jarige vrouw is vrijdag 7 april omstreeks 20.15 uur op de Gitaarstraat in Venray door een man lastiggevallen.

De man pakte de dame vast, maar zij verweerde zich zodanig dat de man haar weer losliet. De man greep de vrouw daarna nog een keer van achteren vast. Op dat moment kwam er een andere man aan, die de vrouw te hulp schoot. De dader liep vervolgens weg. De man die de vrouw te hulp schoot rende op zijn beurt nog achter de dader aan, maar die wist te ontkomen.

Het signalement van de dader is: man, ongeveer 22-28 jaar oud, getinte huidskleur, stoppelbaardje, korte zwarte haren, stevig postuur, lengte ongeveer 1.90 meter. Hij was gekleed in blauwe spijkerbroek en een zwarte jas met opvallend veel vakjes of zakjes aan de voorzijde. De dader maakte volgens de politie een verwarde indruk. Hij had een opvallende aquablauwe gsm bij zich. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie Venray-Gennep via telefoon 0900-8844 (verwijs dan naar registratienummer 2017056965). 'De man die de vrouw te hulp schoot, is op dit moment nog onbekend. Wij komen uiteraard ook graag in contact met deze man', meldt de politie Venray-Gennep op Facebook.