Rob van Leuven aanjager centrum

Rob van Leuven is aangesteld als voorzitter van het aanjaagteam voor het winkelcentrum. Hij woont in Vlierden en is als zelfstandig architect werkzaam in Eindhoven.

Van Leuven gaat zestien uur per week in Venray aan de slag. Het aanjaagteam bestaat nog uit vijf personen: twee leden van Venray Centraal, twee vastgoedeigenaren en een vertegenwoordiger van de gemeente. Met hun kennis en brede netwerk moeten zij de juiste mensen vinden om de leegstand in het winkelcentrum aan te pakken. Naast het invullen van leegstaande panden, gaat het aanjaagteam ook aan de slag om meer beleving in het kernwinkelgebied te krijgen. Om zo de tendens van dalende bezoekersaantallen weer om te buigen.

De hoogste prioriteit hebben de leegstaande winkelpanden in de Grotestraat en rond de kruising Kapelaanspad, Schoolstraat en De Bleek. In De Bleek wordt gekeken naar een zorgcluster. In het Schoutenstraatje krijgen vooral cultuur en dienstverlening een plek. Sommige leegstaande panden kunnen wellicht worden omgevormd tot woningen. Daardoor ontstaat er meer levendigheid in het centrum buiten de winkelopeningstijden. Andere knelpunten die om een oplossing vragen zijn het voormalige Albert Heijn-pand, de naastgelegen onderdoorgang naar de Gouden Leeuw, de luifel en het pleintje bij supermarkt EMTE en de verplaatsing van de bibliotheek.