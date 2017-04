'Ga niet op zoek naar explosieven'

Het projectbureau Ooijen-Wanssum waarschuwt particulieren om niet zelf in het projectgebied op zoek te gaan naar niet gesprongen explosieven.

'Dit is niet wenselijk vanwege het grote veiligheidsrisico dat dit met zich meebrengt. Wij schakelen een erkend bedrijf in om explosieven op te sporen en samen met de Explosieven Opruimings Dienst Defensie op te ruimen', meldt het projectbureau op Twitter. 'Voor geïnteresseerden bieden wij de mogelijkheid om nader kennis te maken met het detectiewerk middels een excursie. Deze organiseren wij op een nog nader te bepalen dag in april of mei. Hou voor meer informatie de website in de gaten'.

Ter voorbereiding op de realisatie van de rondweg en de hoogwatergeul van Wanssum is in februari gestart met onderzoek naar niet gesprongen explosieven. De afgelopen weken zijn daarbij verschillende granaten gevonden. De explosieven zijn afgelopen vrijdag door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet het hele projectgebied onderzocht worden op mogelijke explosieven. Dat onderzoek duurt nog zeker tot november van dit jaar.