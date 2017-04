Proces visie veehouderij Venray gestart

Boeren, burgers en buitenlui gaan in Venray komende maanden met elkaar in gesprek om samen de visie veehouderij vorm te geven. De gemeenteraad heeft daarom gevraagd. In de visie veehouderij komt te staan hoe de toekomst van de veehouderij in de gemeente eruit gaat zien. De visie moet eind van dit jaar klaar zijn.

Op donderdag 30 maart vond de startbijeenkomst plaats. Daar bespraken raadsleden, agrarische ondernemers en burgers het proces van de visievorming. In april en mei gaan de deelnemers in vijf werkateliers praten over inhoudelijke thema's. De eerste drie werkateliers vinden al komende week plaats. Op 10, 11 en 13 april gaat het over economie, gezondheid en milieu en ruimte. In de latere ateliers komen de rollen van de verschillende spelers in het proces aan de orde.

Voor de werkateliers zijn deelnemers uitgenodigd. Iedereen die belangstelling heeft voor de veehouderij kan op de hoogte blijven via de website van de gemeente: www.venray.nl. Daar zijn de verslagen van de werkateliers te vinden evenals alle achtergrondinformatie over het proces en over de veehouderij. Via het Facebookaccount van de gemeente (facebook.com/gemeentevenray) kunnen belangstellenden ook actief deelnemen aan de dialoog. Het opstellen van een visie voor de veehouderij was de belangrijkste aanbeveling die voortkwam uit de brede maatschappelijke dialoog die in 2015 op initiatief van de gemeenteraad werd gehouden. De gemeenteraad gaf in februari dit jaar de opdracht om voor het eind van het jaar de visie op te stellen.