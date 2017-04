Motorcrossers op het podium

Tijdens motorcrosswedstrijden hebben Diego Hanen (Venray) en Wout Smits (Ysselsteyn) afgelopen weekend een podiumplaats behaald.

Smits deed dit tijdens het NK quads in Markelo (KNMV). Hij behaalde in de manches een derde en tweede plaats. Een zieke Diego Hanen had genoeg aan een zesde en derde plaats in de manches op het circuit in Zijtaart (MON). Bij de quads senioren miste Daan van Rijswijck net het podium. Met een vierde en vijfde plaats in de manches eindigde hij als vierde in het dagklassement. Bij de 85cc grote wielen werden de plaatsen 5 tot en met 8 bezet door regionale motorcrossers. Top 10- klasseringen waren er verder voor Lynn Hubers (Overloon) en Jules Deenen (Wanssum).

Donderdag in Peel en Maas alle uitslagen.

Foto beneden: Daan van Rijswijck (Oirlo) miste met een vierde plaats bij de quads senioren net het podium.

Foto: Maycel de Bruijn.