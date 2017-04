Etan Huijs in Engelse tuin

Op zondag 23 april opent het seizoen 2017 van de Engelse tuin in Venray met een optreden van Etan Huijs.

Huijs is een singer-songwriter die veel optreedt in de buurt. Zijn genre bevindt zich op het kruispunt waar melancholische folk en melodieuze pop elkaar ontmoeten. Het podium is zijn tweede thuis. Daar bereikt hij keer op keer zijn doel: het publiek verrassen met zorgvuldig gemetselde liedjes vol diepgang en hoop. Recent bracht hij het album The battle of everything uit waarop hij onder andere samenwerkt met singer-songwriter/producer Maarten van Praag en celliste Michelle Courtens. Mijlpalen in overvloed voor Huijs, waaronder spelen in het voorprogramma van David Knopfler en optredens op festival The Brave en in poptempel Paradiso. Dit optreden duurt van 15.00 tot 16.30 uur. De Engelse tuin is gelegen aan de Raadhuisstraat 1 in Venray.