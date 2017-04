Expositie Marlies van Zeben bij Cultura Venray

Vanaf maandag 3 april is er een nieuwe expositie te zien in de kantoorruimte van Cultura Venray in het centrum van Venray.

Dit keer wordt het werk van Marlies van Zeben getoond. Cultura Venray biedt zijn ruimte aan om regionale kunst tentoon te stellen. Het werk van Marlies van Zeben is tot 23 mei te zien in het pand in het Schoutenstraatje 15. Door de wisselexpositie krijgen regionale kunstenaars een podium om eigen kunstwerken te laten zien. Marlies van Zeben uit Holthees laat divers werk op papier zien in gemengde technieken. Haar collages bestaan uit gefotografeerde, gedrukte, bedrukte, beschilderde en weer uitgeknipte vormen, laag over laag. Het herschikken daarvan leidt tot verrassende nieuwe composities. Daarnaast laat zij enkele landschappen zien.



De expositie is tijdens de openingstijden van Cultura Venray op dinsdag en donderdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur te bezoeken. Buiten de openingstijden kunnen belangstellenden binnenlopen, wanneer er iemand aanwezig is.