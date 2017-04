Leunen ging zondagmiddag thuis met 0-5 onderuit tegen de nummer twee Olympia'18 in de vierde klasse F.

De oranje-witten kwamen na tien minuten op achterstand: 0-1. Tot aan het rustsignaal wist het verdedigend ingestelde Leunen goed stand te houden. De beste kans was voor Pim Weijs die zijn schot via de lat over het doel zag gaan. Toen vlak na de pauze de 0-2 viel, drukte Olympia'18 door en liep uit naar een onbedreigde 0-5 overwinning.