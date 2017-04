Oostrum moest thuis tegen laagvlieger DEV-Arcen een 2-2 gelijkspel toestaan in de vierde klasse F.

Al in de openingsminuut namen de rood-witten de leiding door een treffer van Wes Wilmsen: 1-0. Twee minuten later kwamen de bezoekers alweer op gelijke hoogte: 1-1. Na een kwartier in de tweede helft ging Wes Wilmsen alleen op het doel af en hij zette Oostrum opnieuw op voorsprong: 2-1. Vijf minuten voor tijd kwam DEV via een kopbal uit een corner nog langszij: 2-2.