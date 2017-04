Koploper Merselo behaalde thuis tegen Sambeek een moeizame 2-1 overwinning in de vijfde klasse G.

In de matige eerste helft kwamen de geel-zwarten al in de tweede minuut op achterstand: 0-1. Na dertien minuten kwam Merselo gelukkig aan de gelijkmaker toen een Sambeekse verdediger in eigen doel schoot: 1-1. Na de pauze speelde Merselo beter en creëerde ook meer kansen. Na vier minuten in de tweede helft scoorde Ahmad Qurishi de 2-1.