SVOC'01 behaalde thuis tegen het laaggeklasseerde SVS een krappe 1-0 zege in de vijfde klasse G.

De tricolores domineerden vanaf het beginsignaal, maar de kansen werden keer op keer gemist. Na 37 minuten bracht de SVS-keeper redding, maar in de rebound scoorde Sid Peeters de 1-0. Ook na de pauze slaagde SVOC'01 er niet in het overwicht in meer doelpunten uit te drukken. Doelman Nick Classens moest eenmaal redding brengen om de gelijkmaker te voorkomen.