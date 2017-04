Holthees leed op bezoek bij de nummer twee Heijen een 5-1 nederlaag in de vijfde klasse G.

In de openingsminuut scoorde de thuisploeg via een kopbal uit een corner al de 1-0. Holthees kwam snel langszij toen Wilco Stiphout de bal uit een hoekschop binnentikte: 1-1. Daarna werden twee verdedigingsfouten bij de blauw-witten door Heijen afgestraft: 3-1. Een kwartier voor tijd viel de 4-1 en de in slotminuten kreeg Heijen nog een strafschop: 5-1.